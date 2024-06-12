شيرين عبد الوهاب تعلن خطوبتها وهكذا رد عليها حسام حبيب

أعلنت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب عن خطوبتها من رجل أعمال من خارج الوسط الفني.

وكان أول المهنئين حسام حبيب الذي تمنى لها حياة سعيدة.

وقال حسام حبيب ” ألف ألف مبروك، وبتمنالك احلى حاجة فى الدنيا، وسعادة وأنا بجد سعيد. عشان العشرة والصداقة اللي بينا، وهي دي اللي بتدوم، وتفصل كدا احلى حاجة فى الدنيا”.

وتابع :”أنه قرر عمل أغنية خاصة لشيرين عبد الوهاب وخطيبها، بألبومه الجديد، المقرر طرحه الأيام المقبلة. لأن خطيبها رجل محترم جدا جدا، ويحترمه جدا”.

وكانت شيرين عبد الوهاب قد عاشت خلال الأعوام الماضية العديد من التقلبات في حياتها الشخصية. خلال علاقتها بحبيب وإعلان انفصالها عنه أكثر من مرة، حيث رافق ذلك الكثير من الخلافات والمشاحنات. والتي كانت مسار تندر وجدل بوسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.