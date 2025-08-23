شيرين عبد الوهاب تعود لحسام حبيب ومحاميها يكشف تفاصيل صادمة

أعادت أنباء عودة الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، إلى زوجها السابق الفنان حسام حبيب، أمس الجمعة، الجدل إلى الواجهة مجددًا.

وعاش جمهور الفنانة، خلال السنوات الماضية فصولاً متقلبة من العلاقة بين النجمين. اتسمت بالحب والخلافات، التصريحات المتضاربة، والانفصالات التي لم تدم طويلاً.

وأصدر المستشار القانوني ياسر قنطوش، المتحدث الرسمي باسم شيرين ومحاميها الخاص. بيانًا صحفيًا كشف فيه كواليس وتفاصيل دقيقة تتعلق بحالة الفنانة وظروفها الحالية.

وأشار المستشار القانوني السابق لشيرين، ياسر قنطوش، إلى أن الفنانة تعاني من أزمات نفسية وصحية، وأنها بحاجة إلى تدخل عاجل.

وذكر قنطوش أنه حاول مرارًا حمايتها من حسام حبيب الذي وصفه بأنه “حول حياتها إلى جحيم”.

وفي بيانه، كشف قنطوش عن تفاصيل مكالمة هاتفية مع شيرين طلبت فيها النجدة. وبعدها فوجئ بأن هاتفها أغلق وأن حسام حبيب كان بجوارها.

وأضاف أنه أرسل محامين للاطمئنان عليها، حيث أكدوا وجود حسام حبيب في منزلها وأن حالتها “غير طبيعية”.

واختتم قنطوش بيانه بطلب رسمي لوزير الثقافة ووزارة الصحة المصرية للتدخل لإنقاذ شيرين من الأشخاص الذين يهدفون إلى تدميرها. معلنًا في الوقت ذاته انتهاء علاقته القانونية بها.

شيرين عبد الوهاب تصدر بيان: الحياة منحتني الخبرة الكافية لاتخاذ قراراتي

وبدورها، أصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب لجمهورها بيان رسمي جديد عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات إكس.

وأكدت الفنانة، أن الأستاذ ياسر قنطوش لا يمثلها نهائياً ولا توجد أي صلة تجمعهما في الوقت الحالي. وذلك بعدما شهدت الساعات الماضية أزمة كبيرة بينهما.

وجاء نص البيان الذي نشرته شيرين كالتالي: “تعلن الفنانة شيرين عبد الوهاب لجمهورها الكريم وللرأي العام. أن الأستاذ ياسر قنطوش لا يمثلها قانونياً في أي شأن. ولا تربطها به أي صلة حالياً، وتؤكد شيرين أنها تخاطب جمهورها العزيز مباشرة. وتطمئنه بأنها تُدرك خطواتها جيداً، وأن مسيرتها الفنية الطويلة وما مرت به من مواقف وتجارب. منحتها الخبرة الكافية لاتخاذ قراراتها بنفسها”.

وتابع نص البيان: “كما تشدد شيرين على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي شخص يروج أخباراً أو تصريحات غير صحيحة عنها. أو يحاول التدخل في حياتها الشخصية بشكل يسيء لها أو لعائلتها”.