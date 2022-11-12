شيرين عبد الوهاب تفاجئ داعميها.. “تزوجت حسام حبيب”!

خرجت الفنانة المصرية، شيرين عبد الوهاب، عن صمتها، بعد أزمتها الأخيرة. حيث أعلنت، كتب كتابها على طليقها السابق حسام حبيب ثانية، بعد انفصالهما نهاية العام الماضي.

كما قالت في اتصال هاتفي مع برنامج “الحكاية” على قناة “إم بي سي مصر2″، مساء أمس الجمعة “أعتذر لحسام وأريد أن تكون حياتي الشخصية خاصة”.

في حين، أكدت أنهما كانا ضحية لـ”شيء أكبر منهم”، ملمحة إلى أنها أخطأت في نشر أخبارها الشخصية على العلن.لا وأشارت إلى أن زوجها كان ولا يزال “حب حياتها”، مؤكدة أن الأخير هو من عرض عليها الزواج مجدداً فوافقت.

وشهدت حلقة البرنامج بث لقطات لعقد قران الفنانة المصرية، التي ظهرت إلى جانب المأذون وطليقها السابق. كما أعلنت شيرين التنازل عن القضايا التي رفعتها بحق شقيقها محمد عبدالوهاب “أنا متسامحة، ولا أستطيع أن أفعل ذلك به”. وأضافت “لا أستطيع أن أسبب حزنا لوالدتي بسبب خلافي مع شقيقي”.

وبدوره تحدث حسام حبيب عن حبه لشيرين، وأنه كان حزينا على ما يحدث لها في الفترة الأخيرة. مشيرا إلى كونهما وعدا بعضهما البعض أن يشرف كل طرف فيهما الآخر، وأن تكون حياتهما لهما وحدهما.

ليؤكد خلال حديثه أن شيرين هي من أقنعته بالعودة. وبعدها تحدث مازحا أنها ستقتله بسبب ما ذكره في المداخلة، لكنه عاد وشدد على حبه الشديد لها.

ويشار إلى أن تلك المفاجأة المدوية جاءت بعد أزمة شغلت الرأي العام المصري والعربي خلال الفترة الماضية. بعدما دخلت صاحبة “جرح ثاني”، قبل أسابيع مستشفى للعلاج من الإدمان وخرجت منه قبل أيام بصحة جيدة. ليصدر محاميها ياسر قنطوش بياناً يكشف عن تعرضها للضرب والسحل على يد شقيقها. ليرد الأخير ملمحاً إلى أنها عادت لحسام حبيب مجدداً.

وكانت شيرين انفصلت رسميا عن زوجها في بداية شهر ديسمبر الماضي بعد زيجة استمرت ما يقرب من 4 سنوات.