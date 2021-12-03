شيرين عبد الوهاب تكشف تفاصيل طلاقها من حسام حبيب

أصدرت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب بيانًا صحفيًا تؤكد فيه انفصالها عن زوجها الفنان حسام حبيب.

وجاء في نص البيان “في ضوء ما تداولته المواقع المصرية والعربية، من أخبار. تضمنت انفصال النجمة شيرين عبد الوهاب عن زوجها حسام حبيب. أعلنت النجمة شيرين عبد الوهاب، أن الانفصال وقع بالفعل. موضحة أن أسباب الانفصال تخصها وحدها ولا داعي للخوض في تفاصيل حياتها الشخصية”.

وأضاف البيان “تهيب النجمة شيرين عبد الوهاب جميع وسائل الإعلام باحترام حياتها الشخصية، وتحرى الدقة فيما ينشر. وعدم نشر أي أخبار أو مزايدات الغرض منها النيل من شخصها”.

وأكدت أن الانفصال حدث فى هدوء تام، ولا توجد خلافات بينها وبين طليقها حسام حبيب على الإطلاق. وكل ما ورد من أخبار فى هذا الشأن لا أساس له من الصحة ويأتى فى إطار قلب الحقائق. مؤكدة أنها تكن كل الاحترام لحسام حبيب.

كما توضح شيرين عبد الوهاب أن هذا البيان يأتي لحسم الجدل الدائر في هذا الموضوع. ويأتي أيضًا في إطار احترامها لجمهورها الذي يساندها دائمًا في كل المواقف الصعبة التي تمر بها. وأصحاب الأقلام الشريفة الذين يساندون نجاحها دائما.

وتؤكد شيرين عبد الوهاب أنها قررت فتح صفحة جديدة مع نفسها ومع جمهورها. مؤكدة أنها وهبت حياتها لفنها وابنتيها مريم وهنا. خصوصا وأنها ابتعدت طوال الفترة الأخيرة عن جمهورها وعن حياتها الفنية بعض الشيء.

كما أنها تنوي العودة بقوة على الساحة خلال الفترة القادمة. حيث أن لديها مشاريع فنية كثيرة تستعد لها، لإسعاد الملايين من جمهورها في الوطن العربي.

وقالت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب خلال حوار مع الإعلامية نضال الأحمدية، “أنا حاليا ببني شيرين جديدة. والآن أنا لست مستعبدة ولا محتلة، ولن أقبل أن أكون هكذا مرة أخرى”.

وتوجهت شيرين بالشكر إلى نضال قائلة: “بتجبيلي حقي، وبتكلم معاكي كلام لا أقوله مع الدكتور الخاص بي”. ونفت شيرين أي حديث يدلي به حسين حبيب والد طليقها الفنان حسام حبيب، خاصة إذا تعلق الأمر بنيتها للعودة إليه.

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