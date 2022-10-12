شيرين عبد الوهاب توضح بشأن عودتها إلى حسام حبيب

أعلنت الفنانة شيرين عبد الوهاب، عن أنها تكن كل تقدير واحترام إلى الفنان حسام حبيب. قائلة إنه “حرصًا منها على استمرار العلاقة الطيبة بينهما كأصدقاء وزملاء، في الوسط الفني فإنها تعلن أنه قد تم التصالح معه بشأن القضايا”. التي “كانت متداولة بينهما، في الفترة السابقة، حيث قام برد كل المتعلقات الخاصة بالفنانة، وتم تسوية جميع الخلافات بينهما”.

كما أضافت شيرين عبد الوهاب، في بيان لها “وتم التصالح في النيابة العامة، وأصبحت ذمته بريئة تمامًا من أي التزام تجاه الفنانة”. لذلك “تهيب بالسادة الصحفيين تحري الدقة في نقل الأخبار والاقتصار على ما جاء في بيان الفنانة”. وفى “النهاية تكن التقدير للفنان حسام حبيب”.

وكانت الفنانة، أصدرت في وقت سابق، بيانًا صحفيًا تؤكد فيه انفصالها عن زوجها الفنان حسام حبيب.

وجاء في نص البيان “في ضوء ما تداولته المواقع المصرية والعربية، من أخبار. تضمنت انفصال النجمة شيرين عبد الوهاب عن زوجها حسام حبيب. أعلنت النجمة شيرين عبد الوهاب، أن الانفصال وقع بالفعل. موضحة أن أسباب الانفصال تخصها وحدها ولا داعي للخوض في تفاصيل حياتها الشخصية”.

كما أضاف البيان “تهيب النجمة جميع وسائل الإعلام باحترام حياتها الشخصية، وتحرى الدقة فيما ينشر. وعدم نشر أي أخبار أو مزايدات الغرض منها النيل من شخصها”.

وأكدت أن الانفصال حدث فى هدوء تام، ولا توجد خلافات بينها وبين طليقها حسام حبيب على الإطلاق. وكل ما ورد من أخبار فى هذا الشأن لا أساس له من الصحة ويأتى فى إطار قلب الحقائق. مؤكدة أنها تكن كل الاحترام لحسام حبيب.