شيرين عبد الوهاب متهمة بالتطاول على مصر مرة أخرى

اتُهمت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، مرة جديدة، بالاساءة لبلدها مصر، خلال حفلها الأخير في البحرين.

إذ صرحت الفنانة، أثناء الحفل، بالقول “أيوة كده أقدر أتكلم براحتي، عشان في مصر اللي يتكلم بيتسجن”.

وعلى إثر هذا التصريح، قدم المحامي المصري سمير صبري، بلاغاً ضدّ شيرين، إتهمها فيه، بالتطاول على مصر.

وجاء في بلاغ المحامي : “تعمل أجهزة الدولة المصرية، على إعادة دورها الحضاري العالمي في تنظيمها للمهرجانات والمؤتمرات العالمية، والتي تهدف من ورائها تشجيع الاستثمارات وتنمية الاقتصاد، ومن المعروف أن للفن دور فعال باعتباره سفيرًا لبلده ووطنه في الخارج”.

وأضافى المحامي :”للأسف ضربت المدعوة شيرين عبدالوهاب، بكل القيم والاعتبارات عرض الحائط بأسلوب متدني -حسب وصفه- ، وذلك أثناء إحيائها حفلًا غنائيًا في البحرين حيث أساءت لمصر أثناء الحفل”.

وتابع المحامي في بلاغه: “إن المدعوة شيرين عبدالوهاب، بتصريحها، أساءت لبلدها إساءة بالغة عالميًا وعربيًا”.

وأشار صبري، إلى ضرورة التحقيق في الواقعة ، وإحالة شيرين، للمحاكمة الجنائية العاجلة.