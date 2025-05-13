“شيري الجزائر” للسيارات تُحذّر 

حذرت شركة “شيري الجزائر” للسيارات زبائنها من عمليات الاحتيال على المواطنين، برقم هاتف وهمي تم إدراجه على موقع الشركة في Google.

وأوضحت “شيري الجزائر”، في بيان عبر حسابها الرسمي على فيسبوك “أنّه تمّ مؤخرًا اكتشاف رقم هاتف وهمي تم إدراجه على موقعنا في Google، ويستعمله شخص ينتحل صفة ممثل الشركة، ويقوم بالاحتيال على المواطنين من خلال طلب مبالغ مالية مقابل وعود وهمية لتسليم سيارات”.

وقالت “شيري الجزائر” إنها استقبلت عدّة حالات تمّ الاحتيال عليها من طرف هذا الشخص. وتؤكد بأنه لا علاقة لشركة Chery الجزائر بهذا الرقم أو بصاحبه.

وأكدت “شيري الجزائر” أنها لا تطلب أبدًا أي مبالغ مالية عبر الهاتف أو عبر حسابات شخصية. وكل التعاملات الرسمية تتم فقط عبر القنوات المعتمدة لدى الشركة. وهي المقر الرئيسي ووكلاء البيع المعتمدون عبر كامل التراب الوطني.

وفي الأخير تدعو “شيري الجزائر” كافة المواطنين إلى توخي الحذر وعدم التعامل مع أي جهة غير رسمية، والإبلاغ عن أي حالة مشبوهة.