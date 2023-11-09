شيري تكشف عن أرخص سياراتها بسعر جد مغر

كشفت شركة أوتو ليدر كومباني auto leader company عن أسعار سيارات شيري وباقة موديلاتها التي ستسوق في الجزائر.

وتعتزم شيري تسويق 11 الف مركبة قبل نهاية السنة الجارية. مع رفع كوطة السنة المقبلة إلى 50 الف وحدة.

وتم طرح سيارة شيري Tiggo 2 Pro Comfort 1.5L MT بسعر 199 مليون و900. بمحرك بنزين 1.5 لتر بقوة 107 أحصنة مع علبة يدوية من 5 سرعات.

وتعد شيري تيغو 2 برو واحدة من أحدث طرازات شيري.

هذه السيارة الرياضية الصغيرة المتعددة الاستخدامات مليئة بالميزات وتوفر قيمة كبيرة مقابل سعرها.

كما تتضمن بعض الميزات البارزة في شيري تيغو 2 برو شاشة تعمل باللمس مقاس 9 بوصات. وكاميرا للرؤية الخلفية وعجلات معدنية مقاس 17 بوصة وفتح بدون مفتاح. اما المحرك، فهو بسعة 1.0 لتر ينتج 116 حصانًا و 150 نيوتن متر من عزم الدوران.

