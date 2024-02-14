شيري عادل تعلن طلاقها

أعلنت الفنانة المصرية شيري عادل اليوم الأربعاء طلاقها رسمياً، من زوجها طارق صبري، عبر بيان قصير تم نشره على “ستوري” حسابها على إنستغرام.

وكتبت شيري عادل: “تم الانفصال الرسمي بيني وبين طارق مع وجود كل الاحترام بيننا. ربنا يكتب الخير لكل واحد فينا في حياته”.



يُذكر أن أنباء طلاق شيري عادل وطارق صبري تم تداولها منذ شهر أكتوبر الماضي. بعدما أقدمت الفنانة الشابة على حذف كل صورهما المشتركة من حسابها على إنستغرام.

ولم تكشف شيري عادل وقتها سبب حذف الصور، بينما أكدت مصادر مقربة من طارق صبري أنه لم يحدث انفصال ولا توجد أي خلافات بينهما.

ورفضت شيري عادل طوال الأشهر الماضية التعليق على خبر انفصالها، وطلبت الحديث عن أعمالها الفنية فقط.

وتزوجت شيري عادل، الفنان طارق صبري في شهر أكتوبر لعام 2022، وقررا عقد القران في احتفال بسيط جمع الأسرتين.