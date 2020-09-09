شيعلي: إستعمال الخرسانة في أشغال إعادة تهيئة الطريق السيّار

كشف وزير الأشغال العمومية فاروق شيعلي، أن الحمولة الزائدة للوزن الثقيل سبب إهتراء جزء كبير من الطريق السيّار.

وأضاف الوزير اليوم الأربعاء خلال زيارة تفقدية إلى نفق الأخضرية، أنه سيتم اللجوء الى استعمال الخرسانة في أشغال إعادة تهيئة الطريق السيار لتفادي إهتراء الطرق مستقبلا.

وأشار شيعلي إلى أن هناك حملة وطنية مشتركة بين جميع الفاعلين من مصالح الأمن ومصالح الأشغال العمومية والطريق السيّار.

حيث سيتم التحسيس بضرورة الإحترام والتقيد بالحمولة اللازمة للوزن الثقيل لتجنب إهتراء الطريق مستقبلا.