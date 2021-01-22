شيعلي: إنجاز طرق إزدواجية على مستوى الولايات مستقبلا

كشف وزير الأشغال العمومية، وزير النقل بالنيابة، فاروق شيعلي، أن النظرة الإستشرافية للقطاع ترتكز على تطوير شبكات الطرقات الوطنية.

وأضاف الوزير، أنه سيتم إنجاز مشاريع إزدواجية الطرق على مستوى الولايات مع الأخذ بعين الإعتبار الإمكانيات المالية المتوفرة.

وفي رده على الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، أن النظرة الاستشرافية ترتكز اساسا على انجاز مشاريع ازدواجية الطرق الهيكلية.

خاصة على مستوى المسارات الرابطة بين الولايات، بهدف إعطاء حركية مرورية أنجع مع الأخذ بعين الاعتبار مقاييس السلامة المرورية.

وقال الوزير، أن سياسة القطاع تعتمد على تصنيف الطرق وفقا لعدد المركبات التي تعبرها يوميا.

واستجابة لإنشغالات السلطات المحلية والموطنين، أفاد شيلعي أنه تم برمجة إنجاز مشروع طريق سيار بين ولاية تيارت وغليزان.

ويبلغ طول الطريق 50 كيلومترا، موضحا ان دراسة المشروع إستكملت.

كما أن هناك دراسة لإنجاز طريق سيار آخر يربط بين خميس مليانة وتسمسيلت على مسافة 160 كيلومتر.

وذكر الوزير في نفس السياق ان البرنامج يتضمن مشروع ثالث يخص انجاز طريق سيار يربط منطقة تنس وتسمسيلت وتيارت.

وتهدف هذه المشاريع إلى فك العزلة على هذه الولايات ودفع حركة التنمية الإقتصادية بها.

وأشار الوزير، إلى أن الحكومة ستطلق هذه المشاريع فور توفر الأظرفة المالية لذلك.