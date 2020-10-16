شيعلي: الجسر الحديدي بواد عطلي بالمدية سيدخل حيز الخدمة في الفاتح نوفمبر

أثني وزير الأشغال العمومية فاروق شيعلي على سيرورة العمل على الجسر الحديدي بواد عطلي المنجز من طرف شركة جزائرية سابطا sapta.

وكشف الوزير خلال زيارته لولاية المدية أمس الخميس، أن الجسر الحديدي سيسلم في الفاتح من نوفمبر المقبل.

وأكد الوزير، أن الشركات الصينية إنبهرت بقدرات الشركة وأعلن عن شراكة صينية جزائرية مع شركة سابطا sapta لانجاز مشاريع مشتركة في دول إفريقية.

وعن مشروع السكة الحديدية الممتد لمسافة 290 كلم بين المسيلة وتيسمسيلت مرورا بالمدية فقد اكد عن انبهاره بالشركات الجزائرية جدارتها من حيث الإنجاز ومن حيث الدراسات وأنها ستكون جاهزة نهاية شهر ديسمبر، إلا أن انطلاقها الفعلي سيكون شهر مارس من السنة القادمة.