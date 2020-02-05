شيعلي: تزويد الشاحنات وحافلات نقل المسافرين بأجهزة تسجيل وقت السرعة بالمقيت

أعلن وزير الأشغال العمومية والنقل، فاروق شيعلي، أنه “سيتم تزويد الشاحنات وحافلات نقل المسافرين بأجهزة تسجيل وقت السرعة بالمقيت “كرونو تاكيغراف”.

وقال شيعلي أن هذا الجهاز، الذي ستتحمل الدولة نفقات تجهيزه، “سيسمح بتتبع المسافة والسرعة ومدة السير، والوقوف التي تقوم بها المركبات”.

كما أوضح الوزير ” من غير المعقول أن نرى سائقين يعملون لأكثر من عشرة ساعات متتالية، مهما تكن درجة خبرة السائق، فإنه معرض للتعب والسهو، وهو ما يزيد من إحتمال وقوع الحوادث”.

هذا وقررت الوزارة أيضا تعزيز الفرق المشتركة التابعة لمصالح مديريات النقل في الولايات ومصالح الأمن المختصة لتكثيف المراقبة الفجائية في مختلف شبكات الطرق عبر الوطن.

كما سيتم وضع قواعد بيانات لجميع سائقي نقل المسافرين والبضائع لضمان المتابعة الدقيقة للسواق لاسيما المتسببين في مثل هذه الحوادث.