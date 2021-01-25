شيعلي: سنة 2020 كانت لتشجيع المقاولاتية للشباب ومحاربة البيروقراطية

كشف وزير الأشغال العمومية والنقل بالنيابة فاروق شيعلي، أنه تم خلال سنة 2020 إتخاذ جملة من الاجراءات بهدف محاربة البيروقراطية.

وأضاف الوزير خلال إستماعه من قبل لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية، قد تم تشجيع مبادرة المقاولاتية للشباب.

وقال شيعلي، أنه خلال سنة 2020 تم تطوير رقمنة نشاط القطاع، وإنشاء شركة فرعية لمؤسسة ميترو الجزائر لصيانة ميترو العاصمة.

مواصلة انجاز مشروع توسيع ميترو الجزائر العاصمة الرابط بين خطوط عين النعجة، براقي، الحراش، والمطار الدولي.

وأوضح أنه تم مواصلة إنجاز الخط الأول من ميترو مستغانم، ومواصلة انجاز أشغال توسعة ميترو قسنطينة.

أما في مجال الطيران المدني، فأكد الوزير، أنه تم وضع حيز خدمة برج مراقبة مطار غرداية.

وفي المجال البحري تم تحديث وتطوير الوسائل المعتمدة، والإنتهاء من بناء باخرة باجي 3

وأوضح شيعل، أنه تم خلال نفس السنة إصدار ثلاث اعتمادات لممارسة نشاط النقل البحري.