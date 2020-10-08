شيعلي: قطاع الأشغال العمومية يراهن على الطاقات المتجددة خاصة في الجنوب الكبير

الوطني
  • -
  • 0
شيعلي: قطاع الأشغال العمومية يراهن على الطاقات المتجددة خاصة في الجنوب الكبير
بقلم أمينة داودي

كشف وزير الأشغال العمومية، فاروق شيعلي أن قطاعه يعزم على ترقية إستخدام الطاقات المتجددة، لاسيما في جنوب البلاد الكبير.

وقال وزير الأشغال العمومية :” لقد شرعنا في الدراسات الإقتصادية لإنجاز منشآت طرق في جنوب البلاد تستخدم الطاقة الشمسية”.

جاء هذا خلال لقاء جمعه بوزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، شمس الدين شيتور لتطوير الطاقات المتجددة.

وأضاف شيعلي، أنه سيتم إنجاز خطوط السكك الحديدية بين “بشار- تيندوف- غار جبيلات” وكذا بين “غرداية – عين صالح – تمنراست إلى غاية عين قزام” وكذلك خط “عنابة وخط – جبل العنق”.

وشدّد الوزير على أن خطوط السكك الحديدية ستعمل بالكهرباء المنتجة بالطاقة الشمسية.

خاصة وأن الجزائر تتمتع بواحد من أعلى معدلات الأجواء المشمسة في العالم، بمعدل سنوي يتجاوز 3600 ساعة.

كما أكد شيعلي، أن قطاعه يساهم في ترقية الطاقات المتجددة واستخدام طاقات أقل تلويثا.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=899483

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com