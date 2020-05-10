شيعلي لـ”النهار أونلاين”: الدولة ستدعم الجوية الجزائرية والنقل البحري لإنقاذهما من الافلاس

قررت الحكومة تقديم يد المساعدة لشركتي الخطوط الجوية الجزائرية والنقل البحري للمسافربن من أجل انقاذهما من افلاس أكيد بسبب حجم الخسائر الذي تكبدته الموسستين جراء تفشي جائحة كورونا.

وأقر فاروق شيعلي، وزير الأشغال العمومية والنقل اليوم الأحد في تصريح خص به “النهار أونلاين”، بوجود لجنة نصبتها الحكومة وكلفتها بدراسة الصعوبات التي تواجهها كافة المؤسسات من كافة الأصعدة من ضمنها الجانب المالي، حتى تحدد حجم الخسائر ليتم على اثر ذلك تدخل الحكومة لمساعدتها وانقاذها من الافلاس.

واكد المسؤول الاول على قطاعي الأشغال العمومية والنقل، على أن شركتي الخطوط الجوية الجزائرية والنقل البحري للمسافرين، ستستفيدان من دعم الدولة في أعقاب تحديد حجم الخسائر.

وبشان تحديد تاريخ معين لاستئناف الرحلات الجوية والبحرية، أوضح الوزير بأن ذلك يتوقف على التطورات الصحية وتحسنها داخل البلاد وخارجها في الدول الاخرى من أجل حماية المسافرين من كورونا فايروس كوفيد 19.