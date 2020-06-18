شيعلي لـ”النهار”: “لن نستأنف الرحلات الجوية إلا بفتوى صحية.. وتعويضات لشركات النقل المتضررة”

أكد وزير الأشغال العمومية والنقل فاروق شيعلي، استحالة استئناف الرحلات الجوية دون فتوى صحية من اللجنة العلمية المكلفة برصد تفشي كورونا فايروس كوفيد 19.

وقال المسؤول الأول على قطاعي الأشغال العمومية والنقل اليوم الخميس، في اتصال هاتفي مع “النهار أونلاين”، بأن استئناف الرحلات الجوية في الجزائر مرهون بتحسن الوضع الصحي من خلال تقلص عدد المصابين بفيروس كورونا وحتى عدد الوفيات، وبعد ذلك يمكننا استئناف الرحلات الجوية التي تكون بأمر من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي يضع سلامة صحة المواطن الجزائري من أولوياته.

وبشأن تعويض شركة الخطوط الجوية الجزائرية التي تكبدت خسائر مالية كبيرة، بسبب توقف الرحلات الجوية وغيرها من المؤسسات الأخرى على غرار الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين وشركات النقال الخاصة، رد فاروق شيعلي بالكشف عن دراسة قيد الإعداد من طرف مصالحه لوضعية هذه الشركة، والتي بموجبها سيتم رفع تقرير مفصل إلى رئيس الجهاز التنفيذي من أجل إقرار تعويضات عن حجم الخسائر.

على مؤسسة ترامواي استخدام 50% من طاقة استيعابها للمسافرين

وبخصوص الفوضى العارمة التي تعرفها وسيلة النقل البري “ترامواي” اليوم وحالة الاكتظاظ من طرف المسافرين، دعا وزير النقل المواطنين إلى التريث في استغلال وسيلة النقل هذه التي يتوجب على مسؤوليها السماح لخمسين من المسافرين بالصعود المائة مقارنة بطاقة استيعابها واحترام مسافة التباعد.