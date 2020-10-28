شيعلي: مشروع الدستور هو ركيزة لبناء الجزائر الجديدة

قال وزير الأشغال العمومية، فاروق شيعلي، إنّ مشروع تعديل الدستور يأتي ضمن تطلعات الشعب الجزائري.

وأضاف الوزير شيعلي خلال تجمع شعبي بولاية المدية، في إطار الحملة للاستفتاء حول تعديل الدستور أنه ركيزة لبناء جزائر جديدة.

وقال شيعلي، أن الدستور يؤكد الإنتماء الجزائري العربي والإسلامي والأمازيغي.

وهو دستور يسمح بإنطلاق إصلاحات عميقة وجدية في تسيير الدولة لمحاربة المحسبوبية وإثراء الديمقراطية.

كما يضمن فيه الفصل بين السلطات ويعيد الإعتبار للسلطة التشريعية وللسلطةالقضائية.

وأضاف الوزير، أن الدستور، يجسد مطالب الحراك الأصيل ويجسد إلتزامات رئيس الجمهورية.

كما أن الدستور سيُمكن من تحقيق مطلب مهم للشعب وهو أخلقة الحياة السياسية ويجعل من المجتمع المدني شريكا في تسيير الحياة العامة.

وأضاف أن الدستور يعيد الأمل للشباب ويضمن حرية ممارسةالتجارة والإستثمار في إطار القانون ووضع أسس لإنطلاق إقتصاد قوية.

وأشار شيعلي، إلى أن الدستور يعد إستجابة لإرادة الشعب يوم 22 فيفري.