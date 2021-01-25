شيعلي: مشروع كبير لإنجاز طريق سيّار بطبقات من أجل ربط المطار الدولي بزرالدة

قال وزير الأشغال العمومية والنقل بالنيابة، أنه تم تسجيل حركة مرور خانقة بالعاصمة خاصة بين زرالدة والمطار الدولي.

وأضاف الوزير خلال إستماعه من قبل لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية، أن هناك مشكل في الصفقة المبرمة مع الشريك الاسباني لتسهيل حركة المرور بالعاصمة.

وأوضح شيعلي أن الشركة الإسبانية إنسحبت من مشروع مخطط سير العاصمة لأسباب موضوعية وتوقف المشروع.

وكشف الوزير في ذات السياق،عن مشروع كبير يتمثل في انجاز طريق سيار بطبقات من أجل ربط المطار الدولي بزرالدة.

وكشف في نفس السياق، أنه تم إستحداث عدة مشاريع إضافية لفك الخناق على العاصمة.

وقال الوزير، أنه حاليا هناك 220 الف سيارة تتواجد في الطرقات، وهذه الطرقات اليوم لا تسوتوعب كل هذه الطاقة.