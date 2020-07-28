شيعلي وشرفة يتفقدان بعض المشاريع العمومية على مستوى العاصمة

قام وزير الأشغال العمومية فاروق شيعلي رفقة والي العاصمة، يوسف شرفة اليوم الثلاثاء، بزيارة عمل وتفقد لبعض المشاريع في قطاع الأشغال العمومية على مستوى ولاية الجزائر.
و في إطار متابعة المشاريع التنموية بالمقاطعة الإدارية للدار البيضاء، أعطى وزير الأشغال العمومية إشارة إنطلاق مشروع إنجاز الجسر الرابط بين ضفتي واد الحميز ببلديتي برج الكيفان وبرج البحري، الممتد على طول 80 متر، كما يتضمن المشروع إنجاز طريق سيار مزدوج على مسافة 2.5 كلم.
وخلال هذه الزيارة، تمت معاينة مشروع تهيئة وحماي الواجهة البحرية للعاصمة بين الباخرة المحطمة وبرج الكيفان.
بالإضافة إلى إنجاز ميناء ترفيهي ومرافق مختلفة على شاكلة منتزه الصابلات.
وفي الأخير، قام وزير الأشغال العمومية ووالي العاصمة، بتدشين الجسر الممتد بين جسر قسنطينة براقي والذي يربط وادي أوشايح ببن غازي على مسافة 1200 متر.
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