شيعلي وشرفة يتفقدان بعض المشاريع العمومية على مستوى العاصمة

قام وزير الأشغال العمومية فاروق شيعلي رفقة والي العاصمة، يوسف شرفة اليوم الثلاثاء، بزيارة عمل وتفقد لبعض المشاريع في قطاع الأشغال العمومية على مستوى ولاية الجزائر.

و في إطار متابعة المشاريع التنموية بالمقاطعة الإدارية للدار البيضاء، أعطى وزير الأشغال العمومية إشارة إنطلاق مشروع إنجاز الجسر الرابط بين ضفتي واد الحميز ببلديتي برج الكيفان وبرج البحري، الممتد على طول 80 متر، كما يتضمن المشروع إنجاز طريق سيار مزدوج على مسافة 2.5 كلم.