شيعلي يؤكد ضرورة تسليم مشروع تقوية المدرج الرئيسي للمطار في أقرب الآجال

أكد، اليوم السبت، وزير الأشغال العمومية والنقل، فاروق شيعلي، على ضرورة تسليم مشروع تقوية المدرج الرئيسي لمطار هواري بومدين بالعاصمة في أقرب الآجال.

وأكد شيعلي، خلال زيارة تفقدية قادته إلى المطار الدولي هواري بومدين، على وجوب تسليمه لحركة الطيران في أقرب الآجال، لا سيما وان هذه المنشأة ذات بعد اقتصادي واستراتيجي هام بالنسبة للبلاد.

جاء هذا بعدما تفقد شيعلي خلال هذه الزيارة الميدانية أشغال مشروع تقوية المدرج الرئيسي لمطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة.

اين قدمت له كل الشروحات عن تقدم الأشغال، ومختلف مراحل انجاز المشروع.