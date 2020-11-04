شيعلي يبحث سبل التعاون الثنائي مع كاتب الدولة للعلاقات الدولية بوزارة الخارجية البرتغالي

استقبل، اليوم الأربعاء، وزير الأشغال العمومية كاتب الدولة للعلاقات الدولية لدى وزارة الخارجية البرتغالية.

وحسب ما أفادت به وزارة الأشغال العمومية، في بيان لها، أنه وفي إطار التعاون الجزائري-البرتغالي استقبـل فاروق شيعلي، كاتب الدولة للعلاقات الدولية لدى وزارة الخارجية البرتغالية، أوريكو بريونت دياس.

وتندرج هذه الزيارة في إطار تعزيز وتطوير سبل التعاون والشراكة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و الجمهوريةالبرتغالية في مجال الأشغال العمومية.

وتمحورت المحادثات حول العناصر الأساسية لتطوير التعاون والشراكة بين البلدين.

كما اكد الطرفان على تشجيع الشراكة بين المؤسسات الجزائرية و البرتغالية من اجل العمل سويا على تصدير خبراتهم في مجال الأشغال العمومية نحو الدول الإفريقية.

وثمن الطرفان خلال اللقاء مستوى علاقات التعاون الجيدة التي تربط البلدين.