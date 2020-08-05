شيعلي يتفقد أشغال مشروع المدرج الرئيسي لمطار الجزائر هواري بومدين

وقف وزير الأشغال العمومية، فاروق شيعلي، اليوم الأربعاء، على مدى تقدم أشغال مشروع تقوية المدرج الرئيسي لمطار الجزائر هواري بومدين.

ودقق الوزير مع المتدخلين المكلفين بالإنجاز ممثلين في المجمع العمومي كوسيدار والمؤسسة الوطنية للملاحة الجوية، مختلف تفاصيل ومراحل تقدم الأشغال ووضع التجهيزات الضرورية لعمل المدرج.

ووجه الوزير تعليمات من أجل التقيد بالآجال المحددة لتسليمه، وفق مخطط عمل محدد زمنيا، ويسهر على متابعته ميدانيا إطار من الوزارة مكلف لهذا الغرض وبشكل دوري، لاتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة في حينها.