“شيفور” يقتُل شقيقه دهسًا بشاحنته ثالث أيام عيد الأضحى بسبب نزاع عائلي ببئر خادم

تعرّض ربّ أسرة إلى حادث دهس متعمّد تسبّب في وفاته في عين المكان في مسكنه العائلي الواقع ببلدية بئر خادم في ثالث أيام عيد الأضحى لعام 2025، حيث تمّ انتشاله من طرف رجال الشرطة جثة من فوق قش قديم وخردوات بداخل مرآب المنزل الذي يتقاسمه الإخوة الأشقاء بمسكنهم العائلي الواقع ببئر خادم ، قبل أن ينشب نزاع حول استغلاله.

والمُحزن في الوقائع أن الجاني يعدّ الشقيق الأصغر للضحية المدعو ( أ.رشيد) يشتغل كسائق منذ 20 سنة “شيفور”، الذي شغّل شاحنته في لحظة غضب، بعد مشادات لسانية تطورت إلى استعمال سلاح أبيض من نوع ” مطرقة”، جلبها الضحية المرحوم ثم همّ في تحطيم شاحنة شقيقه، لامتناعه ركن المركبة بداخل المستودع الذي يشترك فيه أفراد العائلة، لينتهي الخلاف بجريمة قتل فظيعة في أيام مُباركة تحوّلت فرحتها إلى مأتم أقيم عزاؤه في البيت العائلي الذي يسكنه الإخوة الاشقاء منذ أوت 2001 وسط أجواء خيّم عليها الحزن والأسى.

قضية الحال ستناقش وقائعها محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 28 أفريل الجاري بعد استئناف الحكم، والذي قضى بإدانة المتهم (أ.رشيد) بـ 20 سنة سجنا عن جناية الاغتيال.

وتكشف أوراق الملف أن عائلة المتهم السالف ذكره ِقدمت إلى سكن جديد تملكه الأم العجوز منذ شهر أوت 2001، لأجل الاستقرار فيه وبناء أسرة بدون أية مشاكل.

غير أنه وبحلول عيد الأضحى المبارك بتاريخ 6 جوان 2025، وقع خلاف بين إبن المرحوم المدعو ” أ.عبد الرؤوف ” وعمّه المتهم ” أ. رشيد” لرفض هذا الأخير استعمال سطح المسكن لاقامة الشواء فيه، فامتعض الابن الذي استدعى ابن الجيران لمشاركته العشاء، وراح يشكو والده ” أ. كريم” بسبب تصرّف عمه المتهم ” رشيد”، خاصة وأن السطح ملكية مشتركة بين الأشقاء منذ سنوات، مثله مثل المستودع.

وفي مساء ثالث عيد، الموافق لـ9 جوان 2025، في حدود الساعة الخامسة مساءً بالتقريب، قام المتهم “أ.رشيد” بوضع مقدمة شاحنته في المرآب لأجل إصلاح بعض الأعطاب بها، وخلالها تهجّم عليه شقيقه الضحية “كريم” بواسطة مطرقة تعبيرا منه عن رفضه ركن الشاحنة بالمستودع الذي يشترك فيه أفرادالعائلة، وخلالها وفي لحظة غيض باشر في تحطيم الشاحنة من الخلف محدثا أضرارا في الأضواء الخلفية، ثم توجه إلى الأبواب ومنه إلى الواجهة الأمامية للشاحنة وواصل تحطيمها.

وأمام هذا الوضع، تدخل الشقيق الثالث المدعو ” أ.كمال” لتهدئة شقيقيه، فطلب من “أ. رشيد” النزول من الشاحنة بعدما أدرك أنه في حالة غضب جراء ما تعرضت له مركبته، بينما استمر الضحية شقيقهما” كريم” في تحطيم أجزاء الشاحنة من الأمام، رغم توسلات ” كمال” للتوقف، وفي غفلة منهما شغّل المتهم ” رشيد” شاحنته وانطلق بها نحو الأمام، حيث يقف شقيقه ” كريم” ودهسه بقوة في عين المكان فأرداه قتيلا أمام أعين شقيقه الثالث ” كمال”، وخلالها تدخل أحد الجيران، وأفراد العائلة من بينهم “ر.نشيدة ” زوجة الضحية وطفليها لاسعافه غير أن المرحوم وجدوه ميّتا بسبب اصطدام عنيف على الحائط، وعلى جسده جروح بليغة على مستوى الصدر وكسرا و الفخذ الأيمن.

وأمام هول الحادث، بينما كان أفراد العائلة يحاولون نقل الضحية إلى المستشفى، غادر المتهم “أ.رشيد” من المسكن العائلي في حالة غضب بكلّ برودة أعصاب، من دون أن يفكّر في إسعاف شقيقه المرحوم.