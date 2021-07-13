شيفيلد في طريق مفتوح لضم “قديورة”

كشفت مصادر صحفية إنجليزية، أن نادي “شيفيلد يونايتد” بات في طريق مفتوح للتعاقد مع الدبابة الجزائرية “عدلان قديورة” الذي أنهى تعاقده مع نادي “الغرافة” القطري وأصبح حرا من أي إلتزام.

وأكدت ذات المصادر، أن المدرب السابق للغرافة والحالي لنادي “شيفيلد يونايتد” لا يزال مصرا على انتداب قديورة بالرغم من تقدمه في السن، في حين لم يحسم النجم الجزائري وجهته بعد، فلديه العديد من العروض من الأندية الخليجية.

يذكر أن الناخب الوطني “جمال بلماضي” أكد لجميع اللاعبين أنه يتعين عليهم اختيار أنديتهم بعناية لأن هناك تصفيات المونديال في المزاد.