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“شيفيلد” يرد على تغريدة السيتي بخصوص محرز

الرياضة
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“شيفيلد” يرد على تغريدة السيتي بخصوص محرز صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

رد الحساب الرسمي لشيفيلد يونايتد الانجليزي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” على تغريدة نظيره “مانشستر سيتي” الخاصة برياض محرز.

حساب السيتيزن كان قد نشر صورة محرز بعد تأكد تأجيل مواجهة ويستهام التي كانت مُقررة أمسية اليوم الأحد بسبب سوء الأحوال الجوية.

الحساب الخاص بالسيتي أرفق الصورة بعبارة:”الظروف الجوية تحرمنا من الاستمتاع بساحر العرب اليوم”.

شيفيلد أعاد نشر تغريدة السيتي على حسابه الرسمي وأرفقها:”لا مشكلة. يمكنكم الاستمتاع بسحر رجال البليدز الليلة رغم سوء الأحوال الجوية”.


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