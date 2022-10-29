شيكابالا يصنع الحدث في كأس السوبر المصري

صنع لاعب الزمالك عبد الرزاق شيكابالا، الحدث أمس الجمعة، بعد نهاية لقاء السوبر المصري الذي جمع فريقه بالنادي الأهلي.

وعرف اللقاء الذي جرى بملعب هزاع بن زايد بالإمارات، تتويج الأهلي بكأس السوبر، بهدفين لصفر ضد الزمالك.

كما شهدت نهاية اللقاء، لقطة مؤثرة، حيث إصطحب قائد الزمالك شيكابالا زميله بالفريق مؤمن زكريا، لاعب الزمالك والذي يعاني من مرض نادر في العضلات.

نحو منصة التتويج الخاصة بمنصة الأهلي، وظهر مؤمن بشكل محزن ويبدو عليه مظاهر المرض والصعوبة أثناء المشي.

ليحتفل لاعب الزمالك مؤمن زكريا مع الشناوي الذي سلمه الكأس رفقة لاعبي الأهلي وإحتفلوا معا بالكأس.