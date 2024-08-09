شيكاغو: العثور على امرأة ميتة في عربة الأمتعة داخل المطار الدولي

توفيت امرأة يوم أمس الخميس في مطار أوهير الدولي في شيكاغو، إلينوي. بعد أن علقت في عربة الأمتعة، وفقًا للعديد من وسائل الإعلام الأمريكية، بما في ذلك ABC وCBS.

وبحسب شرطة شيكاغو، فإن الضحية، الذي لم يتم الكشف عن هويته، يبلغ من العمر 57 عامًا.

وأوضح متحدث باسم وزارة العمل أن الضحية لم يكن موظفا في المطار.

وفقًا لإدارة إطفاء شيكاغو، تم الاتصال بخدمات الطوارئ حوالي الساعة 7:45 صباحًا بالتوقيت المحلي. (2:45 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ) بسبب حادث في المبنى رقم 5 في مطار أوهير وامرأة “عالقة في آلية”.

واكتشفوا في الموقع أن الرجل الخمسيني “متشابك في نظام الحزام الناقل المستخدم لنقل الأمتعة”. وتم إعلان وفاتها في مكان الحادث.

ووفقا للقطات كاميرا المراقبة، دخلت المرأة منطقة في الساعة 2:27 صباحا، لا يفترض أن يتمكن الجمهور من الوصول إليها. ومع ذلك، فإن المسار الدقيق للأحداث التي تلت وفاته غير معروف حاليًا.

ومن المقرر أن يتم تشريح الجثة اليوم الجمعة للوقوف على مزيد من التفاصيل حول أسباب الوفاة.