شيكاغو..مقتل طالبين وإصابة 2 آخرين فى إطلاق نار قرب ثانوية

قتل طالبان واصيب اثنين اخرين، اليوم السبت، اثر إطلاق للنار بالقرب من مدرسة ثانوية في مدينة شيكاغو.

وذلك حسب ما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية، ويبلغ الطلاب الأربعة 16 سنة، اين تم نقلهم الى المستشفى حيث أعلنت وفاة أحدهم فور وصوله.

بينما كان فتى آخر فى حالة حرجة لكنه توفى متأثرا بإصابته لاحقا.في حين تعرض صبى وفتاة آخرين بإصابات وجراح لا تشكل خطورة على حياتهم.

ووفقا لما افادت به شرطة شيكاغو ، فلم يتم التعرف على من أطلقوا النار حتى الآن، ولم يتم اعتقال أي من المشتبه بهم.

فيما تحاول الأجهزة الأمنية كشف ملابسات الحادث من خلال الكاميرات المتواجدة في مكان الواقعة.