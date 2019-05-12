شيماء سيف تعتذر بعد إتهامها بالإساءة للشعب السوداني!

تعرضت الممثلة المصرية، شيماء سيف، لهجوم عدد كبير من المتابعين السودانيين، بسبب إتهامها بالإساءة للشعب السوداني.

وجاءت هذه الإنتقادات للفنانة، بسبب تأديتها لدور إمرأة سودانية بطريقة كوميدية، في برنامجها “الشقلباظ”.

وعلى إثر ذلك، نشرت سيف عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي رسالة إعتذار قدمتها للشعب السوداني.

وجاء في الرسالة:”جمهوري السوداني الحبيب، من شوية قريت كمية هايلة من كومنتاتكم كلها إهانات وسب وشتائم، أنا ممثلة كوميدية ودوري كان كوميدي، وكنت بتمنى إنكم تأخدوا الموضوع بشكل كوميدي”.

وأضافت سيف: “أنا أكيد مش قاصدة أضايقكم، مش قاصدة أضايق إخواتي وحبايبي”.

وتابعت الفنانة:”أنا آسفة لو الموضوع وصلكم بصورة سيئة وأنا والله مش قاصدة كدة.. أنا اسفة، أنا بحبكم، وانتو أكيد بتحبوني”.

وقالت سيف: “آسفة لو خيبت ظنكم فيا في موقف أنا ماليش ذنب فيه، وربنا أعلم بنيتي اتجاهكم.. بحبكم”.

وختمت شيماء كلامها: “شكرا على كمية التعليقات والرسايل اللي وصلتني واللي لسة بتوصلني، اللي قال كلمة حلوة له مثلها واللي قال كلمة وحشة فله مثلها، مع احترامي وحبي لكم”.