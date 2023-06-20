شيماء سيف تُحدث ضجة بآخر صورها

شاركت الفنانة المصرية شيماء سيف، مجموعة صور لها ظهرت فيها نحيفة للغاية، مما أحدث حالة من الجدل حول حقيقة تغيرها لهذه الدرجة.

وتساءل الكثيرين حول ما إذا خضعت الفنانة لعملية تكميم معدة أم أن الصور غير حقيقية.

وشاركت شيماء متابعيها عبر “إنستغرام” صورة لها ظهرت فيها مرتدية كنزة صوف متعددة الألوان، واللافت في الموضوع جسدها الرشيق ووجهها النحيل.

وبعد الجدل، اتضح أن الصور معدلة عبر تقنية الذكاء الاصطناعي AI.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الصور بين منتقد ومعجب. فبعضهم رأى أن استخدام هذه التقنية على صور الفنانين لجعلهم أكثر نحافة يعد نوعًا من التنمر وسيسبب لهم عقدة شخصية.