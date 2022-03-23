قناة النهار شيماء عطا الله: تجربتي في مسلسل “بنت البلاد”كانت مذهلة وتعلمت أشياء كثيرة رفقة الزملاء بقلم قناة النهار نشر في 23 مارس 2022 - 22:36 شارك غرِّد أرسل 35 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور طالع أيضا رابط دائم : https://nhar.tv/nqMtx اقرأ أيضا ميلة: الرقيب الدركي سراولة معاذ..هكذا كانت آخر كلماته قبل الإستشهاد قناة النهار 17 مارس صريح جدا: الزواج بين الماضي والحاضر.. كيف تعرفت على شريك حياتك ؟ قناة النهار 11 مارس المديرية العامة للحماية المدنية تكرم العنصر النسوي بمناسبة "عيد المرأة" قناة النهار 08 مارس "زحمة المرور" بالعاصمة تعطل الحياة العامة والإقتصاد قناة النهار 22 مارس وزير السكن :انطلاق صب شهادات التخصيص لـ40 ألف مكتتب قناة النهار 19 مارس وزيرة البيئة: هكذا يتم معالجة النفايات الصناعية قناة النهار 23 مارس "صياد لوزير الصيد البحري بمستغانم: "كل مرة يجينا وزير ويقولنا ندير وندير وأومبعد مكان والو قناة النهار 21 مارس فاسألوا: الدعوة للألفة والوحدة قناة النهار 23 مارس حصيلة وحدات الحماية المدنية على إثر التقلبات الجوية الأخيرة قناة النهار 15 مارس حديث الصحافة: امتحانات "البيام" و"الباك" بداية من 6 و12 جوان قناة النهار 05 مارس