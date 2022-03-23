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قناة النهار

شيماء عطا الله: تلقيت تعليقات كثيرة على شخصية “قمرة” الشريرة لكني مختلفة تماما عنها في الحقيقة

بقلم قناة النهار
شيماء عطا الله: تلقيت تعليقات كثيرة على شخصية “قمرة” الشريرة لكني مختلفة تماما عنها في الحقيقة
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