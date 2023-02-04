قناة النهار “شينوية” في مدرجات ملعب نيلسون مانديلا لمناصرة أشبال بوقرة بقلم النهار أونلاين نشر في 04 فيفري 2023 - 19:09 شارك غرِّد أرسل 149 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/8pfW7 اقرأ أيضا جيجل: النهار ترصد أسعار الخضر و الفواكه في الأسواق قناة النهار 22 جانفي فاسألوا : النهي عن الأكل بالشمال قناة النهار 15 جانفي عائلات تعيش أول شتاء لها بالغاز الطبيعي بالمناطق النائية بغليزان قناة النهار 01 فيفري الوزير الأول: لم نستورد بذور الحبوب منذ سنة 1995 قناة النهار 19 جانفي "قادة شافي :" بلومي تلقى دعوة رسمية من طرف رئيس الإتحادية الجزائرية لحضور النهائي قناة النهار 31 جانفي توقع إستمرار تساقط الأمطار والثلوج حتى نهاية الشهر في هذه المناطق قناة النهار 22 جانفي طرق مقطوعة بسبب الثلوج .. النهار تقف على الوضعية من مركز تنسيق المرور بقيادة الدرك الوطني قناة النهار 22 جانفي وزير الصناعة لـ النهار: قريبا ستدخل السيارات للجزائر قناة النهار 30 جانفي وزير النقل يستقل القطار من محطة فرندة الى محطة عين كرمس بتيارت قناة النهار 29 جانفي الكشف عن موعد بداية إستيراد السيارات الأقل من 3 سنوات قناة النهار 27 جانفي