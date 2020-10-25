شيوخ الزوايا بوهران يؤيدون مشروع تعديل الدستور ويدعون الجزائريين للمشاركة بقوة يوم 1 نوفمبر

أعلن شيوخ الزوايا والمدارس القرآنية بولاية وهران اليوم الأحد، عن تأييدهم بصدق ووفاء لمشروع تعديل الدستور.

وذلك تغليبا لمصلحة الوطن وتفويتا للفرصة على أصحاب النيات السيئة ودعاة الفتنة والتشتت وإعاقة التقدم والإزدهار.

ودعا شيوخ الزوايا في بيان لهم، الشعب الجزائري للذهاب بقوة إلى صناديق الإقتراع يوم 1 نوفمبر،

من أجل مساندة وتأييد وترسيخ مشروع الجزائر الجديدة.

هذا وأكد شيوخ الزوايا بأن مشروع تعديل الدستور أحد مظاهر مسيرة التغيير المنشودة والإصلاح المرجو،

والمشاركة في هذه العملية بمثابة استجابة لنداء الوطن وتلبية لدعوة ازدهاره ورقيه.