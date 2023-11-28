شيوخ الزوايا يثمنون موقف الرئيس تبون في نصرة القضية الفلسطينية

ثمن شيوخ الزوايا موقف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في نصرته للقضايا العادلة في العالم وعلى رأسها القضية الفلسطينة.

ويأتي هذا خلال الملتقى الوطني الأول الموسوم بـ “دور الزوايا والمدارس القرآنية في ترسيخ الخطاب الديني المعتدل وتعزيز الوحدة الوطنية” المنعقد بولاية مستغانم.

وفي بيان قرأه نيابة عنهم شيخ زاوية الشعيبي بعين مران (ولاية الشلف) عبد القادر بلحسين، قال شيوخ الزوايا:”ثمن بقوة و نساند بشدة الموقف المشرف لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في نصرته للقضايا العادلة في العالم و على رأسها القضية الفلسطينية جوهر قضايا أمتنا الإسلامية.”

وأضاف شيوخ الزويا: “وإننا إذ نشيد بهذا الموقف الجزائري حكومة وشعبا، فإننا نعبر عن عمق تآزرنا ووقوفنا – والآلام تعصر قلوبنا – بجانب أهالينا وإخواننا الفلسطينيين الذين ضربوا أروع الأمثلة وأشجع المواقف في مواجهة ظلم وعدوان الكيان الصـ..هيوني المتغطرس الذي بدا لكل أحرار العالم بأنه كيان ظالم غاشم، لا يهمها من حقوق الإنسان إلا تحقيق مصلحتها ولو على دماء وجماجم النساء والشيوخ والأطفال العزل.”

وأشاد شيوخ الزوايا -يضيف المصدر نفسه-، “بالحرص الذي يوليه رئيس الجمهورية لقضايا الشأن الديني في البلاد وما قراراته في حق الإمام, بالرفع من منزلته وزيادة الإعلاء من قدره بتخصيص يوم وطني للإمام يُحتفل به كل سنة، يصادف انتقال أحد رموز الجزائر وفخرها في الدين والوطنية سيدي “محمد بلكبير” رحمه الله تعالى، وكذا إعادة النظر في القانون الأساسي لموظفي قطاع الشؤون الدينية والأوقاف، وتوفير سكنات وظيفية للأئمة في ربوع الوطن كله، إلا أكبر شاهد على هذا الاهتمام المتزايد من دولتنا وعلى رأسهم السيد الرئيس بمكانة الإمامة.”

وفي الأخير ثمن شيوخ الزوايا “الجهود المبذولة من طرف رئيس الجمهورية في سبيل النهوض بالبلاد في جميع الميادين ضمن رؤية عصرية في جزائرنا الجديدة وهو الذي ما فتئ يؤكد على ضرورة الاعتناء بالفرد الجزائري وترقية مستوى معيشته إلى درجة عالية من الاكتفاء ثم ها هي إنجازاته في مختلف المجالات وقراراته وحرصه الدائم تشهد له باستعادة الجزائر لمكانتها وقوتها إقليميا ودوليا.”