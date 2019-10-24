شيوخ الزوايا يدعون الجزائريين للمشاركة بقوة في الإنتخابات الرئاسية

دعا شيوخ الزوايا كل الجزائريين إلى الوحدة والتلاحم فيما بينهم، والمحافظة على أمن واستقرار البلاد، وصيانة رسالة الشهداء.

واجتمع شيوخ الزوايا اليوم الخميس، بزاوية الشيخ الفقيه محمد العربي ببلدية تيبركانين في عين الدفلى، وبحضور والي الولاية ومدير الشؤون الدينية.

وقد التقى الشيوخ بالزاوية المذكورة، وبعد جلسة قرآنية روحية ونقاش سادته الروح الوطنية، أصدر الحاضرون بيانا.

نادوا من خلاله على وجوب الإتحاد بين الجزائريين، وأن يكونوا لحمة واحدة، خاصة في هذا الظرف الذي تمر به البلاد.

كما دعا الشيوخ الجزائريين بالمشاركة وبكل قوة في الانتخابات الرئاسية، المقرر إجرائها يوم 12 ديسمبر من السنة الحالية.

ودعا الشيوخ كامل أطياف المجمتع الجزائري إلى التلاحم والوحدة فيما بينهم، والتحلي بالهدوء والرزانة ونبذ كل أشكال التفرقة.