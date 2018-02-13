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شُبان الخضر يفشلون في الإختبار أمام بارادو!

الرياضة
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شُبان الخضر يفشلون في الإختبار أمام بارادو!
بقلم إسماعيل عشاش

إكتفى المنتخب الوطني -17 سنة بالتعادل بهدفين لمثلهما أمام نادي بارادو، خلال لقاء ودي، اليوم الثلاثاء بمركز التحضيرات بسيدي موسى.

وبإعتبار أن المُدرب، سفيان بوجلة، إستدعى 32 لاعبا، فإن “الخضر” استغلوا ذلك لبرمجة مواجهة ودية ثانية أمام وداد بوفاريك، اليوم.

وقرر الطاقم الفني تجريب جميع الأسماء التي تواجدت في التربص، من أجل الوقوف على مُستواها بصفة دقيقة، قبل قادم التحديات.

يُشار بأن شُبان مُحاربي الصحراء سينهون تربصهم الإستعدادي بداية من صبيحة غد الأربعاء، في إنتظار تجمعات تجمعات أخرى لمواصلة العمل.

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