شُبان الخضر يواجهون تونس بالقميص الأخضر !

كشف الاتحاد العربي لكرة القدم اليوم الخميس عن تفاصيل الاجتماع الفني التحضيري الخاص بمواجهة المُنتخب الوطني الجزائري لأقل من 20 سنة ضد تونس المُقررة يوم السبت.

الحساب الرسمي للاتحاد العربي لكرة القدم كشف أن أشبال المُدرب محمد لاسات سيلعبون مواجهة نسور قرطاج لحساب الدور نصف النهائي من منافسة كأس العرب للمُنتخبات لأقل من 20 سنة بالقميص الأخضر حسب الاتفاق المُبرم في الاجتماع الفني الذي عُقد اليوم بالعاصمة المصرية القاهرة، هذا بينما سيلعب مُنافس الخضر بالقميص الأبيض.

يُذكر أن زملاء اللاعب بوعون سيواجهون تونس بداية من الساعة ال19:00 بالتوقيت الجزائري بملعب القاهرة الدولي على أمل الفوز وبلوغ نهائي المنافسة.