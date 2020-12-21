شُبان الخضر يُلاقون ليبيا ومصيرهم ليس بأيديهم

يُلاقي شُبان الخضر، نظيرهم الليبي، ظهيرة اليوم الإثنين، في إطار الجولة الثالثة من دورة إتحاد شمال إفريقيا، المُقامة حاليا في تونس.

وسيدخل المنتخب الوطني لأقل من 20 عاما، وهو يستهدف تحقيق أول فوز له في دورة “لوناف”، بعد إنطلاقة مُتعثرة.

وإكتفى أشبال المدرب، صابر بن سماعين، بالتعادل في الجولة الأولى أمام تونس، والخسارة في الجولة الثانية أمام المغرب.

وسيكون زملاء محمد البشير بلومي، مُطالبين بالحصول على النقاط الثلاث، وإنتظار نتيجة نسور قرطاج ضد أسود الأطلس.

ويتخوف مُحاربي الصحراء، من لعبة الكواليس، خاصة بعد إنسحاب مصر من الدورة، وعدم لعب ليبيا لأي مُباراة.

وكانت الفاف، قد طالبت رسميا، بتغيير نظام المُنافسة، بعد عودة “الفراعنة” الى ديارهم.