شُبان الكناري يصمدون في المدية ومقرة تُغرق تلمسان

إنتهت مواجهة أولمبي المدية أمام الضيف شبيبة القبائل التي جرت بملعب الإمام إلياس بالمدية، بالتعادل الإيجابي بهدف في كل شبكة.

وهي المواجهة التي تعتبر شكلية للناديين والمتأخرة من الجولة ال35 للرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم.

وبملعب الإخوة بوشليق فاز فريق نجم مقرة بهدفين لهدف وحيد في مباراة حاسمة في سباق السقوط للقسم الثاني للهواة.

وذلك على الضيف وداد تلمسان الذي عبر مُدربه عبد القادر عمراني عن غضبه من الرابطة مؤكدا أن فريقه مُستهدف.