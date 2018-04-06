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شُبان ورقلة يُبهرون ويطرقون أبواب الخضر

الرياضة
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شُبان ورقلة يُبهرون ويطرقون أبواب الخضر
بقلم إسماعيل عشاش

أكد نائب مُدير المُنتخبات الوطنية، حسين عبد العزيز بأن الجنوب الجزائري يزخر بالعديد بمواهب قادرة على تدعيم “الخضر” مُستقبلا.

وصرح قائلا للقناة الإذاعية الأولى :”عندما زرنا مع شارف وحنيشاد، ورقلة، إنبهرنا بالمادة الخام من اللاعبين الموجود بهذه المنطقة”.

وواصل :”العديد من العناصر ستُستدعى لامحالة للفئات الشُبانية في مُختلف الفئات السنية للمنتخب الوطني، والمُنافسة ستكون شديدة بين جميع الولايات”.

وختم بالتأكيد على أن الـ”DTN” تقوم بعمل قاعدي كبير سيعطي ثماره على المدى المُتوسط والطويل بإعداد جيل صاعد يرفع الراية الجزائرية عاليا.

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