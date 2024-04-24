شُرطة العاصمة تُطيح بشبكة إجرامية دولية تُتاجر بالكوكايين!

تمكنت فرقة مكافحة الإتجار غير الشرعي للمخدرات والمؤثرات العقلية ببوشاوي في العاصمة، من الإطاحة بشبكة إجرامية دولية مختصة في الاستيراد والإتجار غير الشرعيين بالمخدرات الصلبة.

وحسب بيان لأمن العاصمة، تم خلال هذه العملية، توقيف تسع (09) أشخاص مشتبه فيهم مسبوقين قضائيا.

وجاءت العملية إثر استغلال معلومة مفادها وجود شبكة إجرامية تقوم بترويج المخدرات الصلبة كوكايين بعدة أحياء ببئر مراد رايس والشراقة.

وعليه باشرت ذات المصالح التحريات التي أفضت إلى تحديد هوية المشتبه فيهم.

وتمكّنت عناصر ذات الفرقة من توقيف 9 أشخاص مشتبه فيهم مسبوقين قضائيا، مع حجز 1 كلغ من المخدّرات الصّلبة “كوكايين”.

بالإضافة إلى نصف صفيحة من المخدرات “قنب هندي”، ومبلغ من العملة الوطنية قدره 60000 دج من عائدات ترويج السموم. و4 مركبات ودراجة نارية إستعملوها في نقل السموم.

وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية المعمول بها، تمّ تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصّة إقليميا.

وتم تقديم المشتبه فيهم، عن قضية تنظيم جماعة إجرامية مختصة في الإستراد والحيازة والنقل والتخزين والسمسرة التوزيع والإتجار غير المشروعين في المخدرات الصلبة كوكايين والقنب الهندي.

وكذا تبييض الأموال عن طريق إكتساب وحيازة وإستخدام ممتلكات من العائدات الإجرامية.