شُرطة وهران تُصدر بيانا حول طواف الجزائر الدولي

كشفت شرطة وهران عن المخطط المروري الخاص بفعاليات طواف الجزائر الدولي للدراجات الهوائية اليوم من الساعة 12.00 إلى غاية الـ17.00 وغدا من الـ 09.00 صباحا إلى 12.00.

وحسب بيان لذات المصالح، ستكون نقطة الانطلاق من أمام مركز المؤتمرات محمد بن أحمد مرورا بمحاور الدوران ميريديان والاقامة الرسمية ومحور دوران الجوالق.

وسيتم تحويل المرور من الطريق القادم من محور دوران كنستال وبوشيخي باتجاه القصر الذهبي. وتحويل المرور من الطريق القادم من الإشارة الضوئية مسجد الهدى باتجاه محور دوران القصر الذهبي.

وكذا تحويل المرور من الطريق القادم من نهج دبي باتجاه نزل ميريديان، وتحويل المرور من الطريق القادم من مفترق الطرق الصديقية باتجاه محور دوران الاقامة الرسمية للولاية.

وتحويل المرور من الطريق القادم من جسر زبانة باتجاه محور دوران الشيراطون. وتحويل المرور من الطريق القادم من الإشارة الضوئية ثانوية حمو بوتليليس باتجاه محور دوران الشيراطون.