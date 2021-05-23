شُفيت من كورونا.. دلال عبد العزيز لا تعلم بوفاة زوجها إلى الآن

زف الإعلامي رامي رضوان، خبرا سارا لمُحبي النجمة المصرية دلال عبد العزيز، معلنا عن شفائها من فيروس كورونا.

ونشر الإعلامي، رسالة عبر انستغرام، ووجه رسالة شكر لكل من قَدّم واجب العزاء في وفاة النجم سمير غانم.

كما أكد زوج دنيا سمير غانم، إبنة الفنان الراحل، تعافي حماته، النجمة دلال عبد العزيز من فيروس كورونا.

كما كشف رضوان، إن دلال عبد العزيز لم تعلم بعد بوفاة زوجها، النجم سمير غانم.

وكتب رضوان: “نحن طوال الوقت إلى جانب حبيبتنا الغالية دلال عبد العزيز، والتي فَرَضَت علينا ظروفها الصحية الصعبة ألّا نبلغها برحيل سمير غانم”.

وتوفي الفنان الكبير سمير غانم، الخميس الماضي، إثر تدهور حالته الصحية.