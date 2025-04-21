شُهب الڤيثاريات تُزين سماء الجزائر ليلة اليوم

ستعرف سماء الجزائر، ليلة اليوم الإثنين، ظاهرة فلكية قديمة مميزة، حيث ستمر زخات شهب الڤيثاريات بمعدل 20 شهاب في الساعة.

وفي كل عام، تمر زخات الشهب عبر الغلاف الجوي للأرض، مما يسمح لنا بمشاهدتها عدة مرات في السنة بأعداد كبيرة.

وحسب مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية، “كراغ”، تتزين سماء الجزائر في شهر أفريل، بشهب الڤيثاريات.

وأوضح المركز، أن شهب الڤيثاريات، سُمّيت بهذا الإسم لأن نقطة الإشعاع التي يبدو أن الشهب تنشأ منها تقع باتجاه كوكبة الڤيثارة.

مضيفا أنه ومن المتوقع أن تصل ذروة نشاط هذه الزخات في ليلة الإثنين 21 إلى الثلاثاء 22 أفريل 2024 على الساعة 03:44 بالتوقيت المحلي. حيث يمكنك رؤية إلى أقصى حد 20 شهاب في الساعة.

وتعتبر زخات الڤيثاريات واحدة من أقدم الظواهر الفلكية المرصودة من هذا النوع. حيث يمكن العثور على آثار لأوصافها في النصوص الصينية التي يعود تاريخها إلى 2700 عام!.

ومصدر شهب الڤيثاريات هو المذنب C/1861 G1 تاتشر الذي اكتُشف في عام 1861.

وأوضح المركز، أنه وعندما تمر الأرض عبر جزيئات الغاز والغبار التي يخلّفها ذيل المذنب. تتسبب في حدوث الزخات حيث يبلغ متوسط سرعتها 48 كيلومتر في الساعة.

ولرصد الڤيثاريات، من الأفضل الخروج بداية من النصف الثاني من الليل والوقوف في أحلك بقعة ممكنة والنظر إلى الأعلى باتجاه الشرق. ورؤية في اتجاه النجم النسر الواقع على ارتفاع 60 درجة من الأفق.