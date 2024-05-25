شُهداء وإصابات.. مجزرتان شمالي غزة

واصلت قوات الاحتلال قصف رفح ومناطق بشمال غزة، في اليوم الـ232 من الحرب الصهيونية على القطاع، مخلّفة عشرات الشهداء والجرحى.

وحسب مراسل التلفزيون الجزائري بغزة، ألقت قوات الاحتلال الصهيـوني قنابل حارقة على عشرات المنازل في حي القصاصيب بمخيم جباليا شمالي القطاع.

وأضاف ذات المصدر، سقوط شهداء وإصابات في إطلاق مسيرات صهيونية النار على الأهالي بمنقطة الفالوجة بمخيم جباليا. حيث أن الطائرات الصهيونية تطلق النار باتجاه المدنيين بمخيم الشابورة وسط مدينة رفح.

في حين أعلنت كتائب القسام مواصلة عملياتها اليوم قائلة إنها استهدفت دبابتي ميركافا 4. بعد تفجيرها منزلا بقوة إسرائيلية في مخيم جباليا وتفجيرها عبوة رعدية بقوة للاحتلال قرب عين نفق شرق المخيم نفسه.

من جهتها، أعلنت سرايا القدس، أنها استهدفت بصاروخ موجه تجمعا لجنود وآليات إسرائيلية متوغلة في منطقة تبة زارع شمال شرقي مدينة رفح.

ودوليا، تتواصل المطالبات بتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية، الذي يأمر إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية فورا في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.