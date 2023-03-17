ش بلوزداد / الزمالك .. أبناء “العقيبة” أمام حتمية الفوز لمواصلة الحلم

سيكون شباب بلوزداد أمام حتمية الانتصار على الضيف الزمالك المصري في منافسة رابطة الأبطال بملعب5 جويلية الأولمبي.

وستلعب المباراة القوية أمام الخصم المصري، ضمن الجولة 5 من المنافسة الإفريقية بداية من الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي.

وستكون الفرصة مواتية للمدافع بوشار ورفقائه للتأكيد على الفوز الأخير أمام المريخ السوداني بملعب عنابة.

كما سيدير المباراة ثلاثي التحكيم من ليبيا والأمر يتعلّق بكل من ابراهيم معتز حكم رئيسي، وعطية أمسعد مساعد أول، إلى جانب وحيد الجهاوي مساعد ثاني.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption