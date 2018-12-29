صابرينال..معاناة فتاة ولدت بعظام كالزجاج

ولدت ” أكنواش صابرينال” ذات الـ14 سنة، بتشوه عبر مختلف أعضاء جسدها، فهي تعاني من مرض هشاشة العظام.

صابرينال فتاة ذات روح مرحة، وإرادة قوية في مواجهة حالتها الصعبة، فبمجرد أن تعطس ممكن أن تنكسر عظامها.

ظهر مقوس وأيادي معوجة، جسدها قابل للإنكسار كالزجاج، ورغم هذا تبقى صابرة على أوجاعها.

حصة جزائريون على تلفزيون النهار، نقلت حالة هذه الطفلة الصغيرة، والبنت الوحيدة والمدللة لإخوتها.

والدة صابرينال تحدثت عن إبنتها قائلة “ربيتها وعلمتها أن تعتمد على نفسها وتعتني بنفسها، وهي تساعدني في العديد من الأعمال وأعتبرها يدي اليمين”.

وأضافت والدة صابرينال “عند ولادتها كان تقبلنا لها صعب جدا، وعانت من مشاكل صحية عديدة”.

صابرينال تحصلت على شهادة التعليم الإبتدائي، وكانت من الأوائل، إلا أنها لم تستطع إكمال تعليمها، لرفضها من طرف مدير المتوسطة.

وذلك بحجة أن قسمها متواجد في الطابق العلوي، ولا يوجد في المدرسة من يتكفل بحملها يوميا.

عوضت صابرينال دراستها بقراءة القرآن والمسرح وتقديم النكت والأشعار للجمهور، لتبقى فتاة مثابرة، وصابرة، وراضية بقضائها بروح جميلة.