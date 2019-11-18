صابرين تخلع الحجاب وتفاجئ جمهورها بهذه الصور!

فاجأت النجمة المصرية صابرين جمهورها، بنشر أول صورتين لها على صفحتها بانستغرام بدون حجاب، لتثير جدلا واسعا بين متابعيها.

وأثارت الفنانة حيرة جمهورها، بعد أن ظهرت في الصور من دون حجاب، أو باروكة كما كانت تفعل في السنوات الأخيرة، وبشعر أصفر.

وهذه هي المرة الأولى التي تنشر فيها صابرين صورة لها بدون حجاب، منذ إرتدائها له منذ سنوات عديدة.

وقد اعتادت النجمة المصرية منذ فترة أن تظهر في أعمالها الفنية بحجاب أو باروكة، وهذه هي المرة الأولى التي تظهر فيها بشعرها الحقيقي.

وتفاعل العديد من نجوم الوسط الفني مع صور صابرين والذين أثنوا على جمالها.

فيما تلقت العديد من التعليقات السلبية من طرف متابعيها، والذين استغربوا ظهورها من دون حجاب.

وتستعد صابرين للعودة للأعمال الإستعراضية الغنائية مجددا، من خلال مسلسل جديد ستخوض به الموسم الرمضاني المقبل.